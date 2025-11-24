KIGU pris i dag

Sanntids KIGU (KIGU) pris i dag er $ 0.0031655, med en 3.86% endring de siste 24 timene. Nåværende KIGU til USD konverteringssats er $ 0.0031655 per KIGU.

KIGU rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 183,146, med en sirkulerende forsyning på 58.00M KIGU. I løpet av de siste 24 timene KIGU har den blitt handlet mellom $ 0.00298833(laveste) og $ 0.00321464 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.155138, mens tidenes laveste notering var $ 0.0026075.

Kortsiktig har KIGU beveget seg -1.09% i løpet av den siste timen og -50.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KIGU (KIGU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 183.15K$ 183.15K $ 183.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 183.15K$ 183.15K $ 183.15K Opplagsforsyning 58.00M 58.00M 58.00M Total forsyning 58,000,000.0 58,000,000.0 58,000,000.0

