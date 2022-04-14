KIATOKEN (KIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KIATOKEN (KIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KIATOKEN (KIA) Informasjon KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA. Offisiell nettside: https://kiahelps.com Teknisk dokument: https://kiahelps.com/whitepaper/ Kjøp KIA nå!

KIATOKEN (KIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KIATOKEN (KIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 92.70K $ 92.70K $ 92.70K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 185.39K $ 185.39K $ 185.39K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018539 $ 0.00018539 $ 0.00018539 Lær mer om KIATOKEN (KIA) pris

KIATOKEN (KIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KIATOKEN (KIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIAs tokenomics, kan du utforske KIA tokenets livepris!

KIA prisforutsigelse Vil du vite hvor KIA kan være på vei? Vår KIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KIA tokenets prisforutsigelse nå!

