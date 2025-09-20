KIATOKEN (KIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.40% Prisendring (7D) +0.40%

KIATOKEN (KIA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KIATOKEN (KIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 93.57K$ 93.57K $ 93.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 187.13K$ 187.13K $ 187.13K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KIATOKEN er $ 93.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIA er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 187.13K.