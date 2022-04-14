KI (XKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KI (XKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KI (XKI) Informasjon Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore. Offisiell nettside: https://foundation.ki/ Kjøp XKI nå!

KI (XKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KI (XKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 274.96K Total forsyning: $ 946.14M Sirkulerende forsyning: $ 619.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 420.03K All-time high: $ 0.506661 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00044361 Lær mer om KI (XKI) pris

KI (XKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KI (XKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XKIs tokenomics, kan du utforske XKI tokenets livepris!

XKI prisforutsigelse Vil du vite hvor XKI kan være på vei? Vår XKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XKI tokenets prisforutsigelse nå!

