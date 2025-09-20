khaokheowzoo Pris (KHEOWZOO)
-1.10%
-2.93%
-11.12%
-11.12%
khaokheowzoo (KHEOWZOO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KHEOWZOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KHEOWZOO er $ 0.01220061, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KHEOWZOO endret seg med -1.10% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -11.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på khaokheowzoo er $ 76.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KHEOWZOO er 999.97M, med en total tilgang på 999969152.902135. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.64K.
I løpet av i dag er prisendringen på khaokheowzoo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på khaokheowzoo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på khaokheowzoo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på khaokheowzoo til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.93%
|30 dager
|$ 0
|+12.19%
|60 dager
|$ 0
|-20.05%
|90 dager
|$ 0
|--
kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.
