khaokheowzoo (KHEOWZOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01220061 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -1.10% Prisendring (1D) -2.93% Prisendring (7D) -11.12%

khaokheowzoo (KHEOWZOO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KHEOWZOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KHEOWZOO er $ 0.01220061, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KHEOWZOO endret seg med -1.10% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -11.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

khaokheowzoo (KHEOWZOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 76.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.64K Opplagsforsyning 999.97M Total forsyning 999,969,152.902135

Nåværende markedsverdi på khaokheowzoo er $ 76.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KHEOWZOO er 999.97M, med en total tilgang på 999969152.902135. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.64K.