KHADIJA (KHA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KHADIJA (KHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

KHADIJA (KHA) Informasjon The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce. Offisiell nettside: https://khadijasol.xyz/ Kjøp KHA nå!

KHADIJA (KHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KHADIJA (KHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.33K $ 24.33K $ 24.33K Total forsyning: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Sirkulerende forsyning: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.33K $ 24.33K $ 24.33K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om KHADIJA (KHA) pris

KHADIJA (KHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KHADIJA (KHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KHAs tokenomics, kan du utforske KHA tokenets livepris!

