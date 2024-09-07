KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KEWL EXCHANGE (KWL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KEWL EXCHANGE (KWL) Informasjon What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system. Offisiell nettside: https://kewl.exchange Teknisk dokument: https://docs.kewl.exchange Kjøp KWL nå!

KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KEWL EXCHANGE (KWL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.54K $ 36.54K $ 36.54K Total forsyning: $ 27.54K $ 27.54K $ 27.54K Sirkulerende forsyning: $ 27.54K $ 27.54K $ 27.54K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.98K $ 19.98K $ 19.98K All-time high: $ 10.95 $ 10.95 $ 10.95 All-Time Low: $ 0.275865 $ 0.275865 $ 0.275865 Nåværende pris: $ 0.725741 $ 0.725741 $ 0.725741 Lær mer om KEWL EXCHANGE (KWL) pris

KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KEWL EXCHANGE (KWL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KWL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KWL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KWLs tokenomics, kan du utforske KWL tokenets livepris!

KWL prisforutsigelse Vil du vite hvor KWL kan være på vei? Vår KWL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KWL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!