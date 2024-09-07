KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomics
KEWL EXCHANGE (KWL) Informasjon
What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity.
The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.
KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KEWL EXCHANGE (KWL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak KEWL EXCHANGE (KWL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet KWL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange KWL tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår KWLs tokenomics, kan du utforske KWL tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.