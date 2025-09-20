KEWL EXCHANGE (KWL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 10.95$ 10.95 $ 10.95 Laveste pris $ 0.275865$ 0.275865 $ 0.275865 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

KEWL EXCHANGE (KWL) sanntidsprisen er $0.725741. I løpet av de siste 24 timene har KWL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KWL er $ 10.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.275865.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KWL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KEWL EXCHANGE (KWL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.54K$ 36.54K $ 36.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Opplagsforsyning 27.54K 27.54K 27.54K Total forsyning 27,536.22280051734 27,536.22280051734 27,536.22280051734

Nåværende markedsverdi på KEWL EXCHANGE er $ 36.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KWL er 27.54K, med en total tilgang på 27536.22280051734. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.98K.