Dagens KEWL EXCHANGE livepris er 0.725741 USD. Spor prisoppdateringer for KWL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KWL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KWL

KWL Prisinformasjon

KWL teknisk dokument

KWL Offisiell nettside

KWL tokenomics

KWL Prisprognose

KEWL EXCHANGE Logo

KEWL EXCHANGE Pris (KWL)

Ikke oppført

1 KWL til USD livepris:

$0.725741
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
KEWL EXCHANGE (KWL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:16:15 (UTC+8)

KEWL EXCHANGE (KWL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 10.95
$ 0.275865
--

--

0.00%

0.00%

KEWL EXCHANGE (KWL) sanntidsprisen er $0.725741. I løpet av de siste 24 timene har KWL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KWL er $ 10.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.275865.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KWL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KEWL EXCHANGE (KWL) Markedsinformasjon

$ 36.54K
--
$ 19.98K
27.54K
27,536.22280051734
Nåværende markedsverdi på KEWL EXCHANGE er $ 36.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KWL er 27.54K, med en total tilgang på 27536.22280051734. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.98K.

KEWL EXCHANGE (KWL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KEWL EXCHANGE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KEWL EXCHANGE til USD ble $ +0.0973455998.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KEWL EXCHANGE til USD ble $ -0.0717397881.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KEWL EXCHANGE til USD ble $ -0.107402488266974.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0973455998+13.41%
60 dager$ -0.0717397881-9.88%
90 dager$ -0.107402488266974-12.89%

Hva er KEWL EXCHANGE (KWL)

What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.

KEWL EXCHANGE (KWL) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

KEWL EXCHANGE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KEWL EXCHANGE (KWL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KEWL EXCHANGE (KWL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KEWL EXCHANGE.

Sjekk KEWL EXCHANGEprisprognosen nå!

KWL til lokale valutaer

KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KEWL EXCHANGE (KWL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KWL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KEWL EXCHANGE (KWL)

Hvor mye er KEWL EXCHANGE (KWL) verdt i dag?
Live KWL prisen i USD er 0.725741 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KWL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KWL til USD er $ 0.725741. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KEWL EXCHANGE?
Markedsverdien for KWL er $ 36.54K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KWL?
Den sirkulerende forsyningen av KWL er 27.54K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKWL ?
KWL oppnådde en ATH-pris på 10.95 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KWL?
KWL så en ATL-pris på 0.275865 USD.
Hva er handelsvolumet til KWL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KWL er -- USD.
Vil KWL gå høyere i år?
KWL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KWL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.