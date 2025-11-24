KEVIN pris i dag

Sanntids KEVIN (KEVIN) pris i dag er --, med en 0.63% endring de siste 24 timene. Nåværende KEVIN til USD konverteringssats er -- per KEVIN.

KEVIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 16,659.02, med en sirkulerende forsyning på 970.67M KEVIN. I løpet av de siste 24 timene KEVIN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har KEVIN beveget seg +0.52% i løpet av den siste timen og -18.24% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KEVIN (KEVIN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på KEVIN er $ 16.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEVIN er 970.67M, med en total tilgang på 970667016.8933665. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.66K.