Ketnipz (NIPZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ketnipz (NIPZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ketnipz (NIPZ) Informasjon The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don’t miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter. Offisiell nettside: https://www.ketnipz.co Teknisk dokument: https://ketnipz.co/pages/ketnipz-memecoin-whitepaper Kjøp NIPZ nå!

Ketnipz (NIPZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ketnipz (NIPZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.08K $ 7.08K $ 7.08K Total forsyning: $ 997.19M $ 997.19M $ 997.19M Sirkulerende forsyning: $ 997.19M $ 997.19M $ 997.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.08K $ 7.08K $ 7.08K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ketnipz (NIPZ) pris

Ketnipz (NIPZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ketnipz (NIPZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NIPZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NIPZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NIPZs tokenomics, kan du utforske NIPZ tokenets livepris!

NIPZ prisforutsigelse Vil du vite hvor NIPZ kan være på vei? Vår NIPZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NIPZ tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!