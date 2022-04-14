Ketamine Cat (KET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ketamine Cat (KET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ketamine Cat (KET) Informasjon KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth. Offisiell nettside: https://ketaminecat.com/ Kjøp KET nå!

Ketamine Cat (KET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ketamine Cat (KET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.64K $ 11.64K $ 11.64K Total forsyning: $ 981.35M $ 981.35M $ 981.35M Sirkulerende forsyning: $ 981.35M $ 981.35M $ 981.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.64K $ 11.64K $ 11.64K All-time high: $ 0.00071829 $ 0.00071829 $ 0.00071829 All-Time Low: $ 0.00000941 $ 0.00000941 $ 0.00000941 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ketamine Cat (KET) pris

Ketamine Cat (KET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ketamine Cat (KET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KETs tokenomics, kan du utforske KET tokenets livepris!

KET prisforutsigelse Vil du vite hvor KET kan være på vei? Vår KET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KET tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!