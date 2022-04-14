Ketamine Cat (KET) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Ketamine Cat (KET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Ketamine Cat (KET) Informasjon

KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth.

https://ketaminecat.com/

Ketamine Cat (KET) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ketamine Cat (KET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 11.64K
Total forsyning:
$ 981.35M
Sirkulerende forsyning:
$ 981.35M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 11.64K
All-time high:
$ 0.00071829
All-Time Low:
$ 0.00000941
Nåværende pris:
$ 0
Ketamine Cat (KET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Ketamine Cat (KET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet KET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange KET tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår KETs tokenomics, kan du utforske KET tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.