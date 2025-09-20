Kerosene (KEROSENE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00094252 $ 0.00094252 $ 0.00094252 24 timer lav $ 0.00110461 $ 0.00110461 $ 0.00110461 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00094252$ 0.00094252 $ 0.00094252 24 timer høy $ 0.00110461$ 0.00110461 $ 0.00110461 All Time High $ 0.355143$ 0.355143 $ 0.355143 Laveste pris $ 0.00094252$ 0.00094252 $ 0.00094252 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -2.00% Prisendring (7D) -9.54% Prisendring (7D) -9.54%

Kerosene (KEROSENE) sanntidsprisen er $0.00095015. I løpet av de siste 24 timene har KEROSENE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00094252 og et toppnivå på $ 0.00110461, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEROSENE er $ 0.355143, mens den rekordlave prisen er $ 0.00094252.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEROSENE endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -9.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kerosene (KEROSENE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 190.90K$ 190.90K $ 190.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 952.76K$ 952.76K $ 952.76K Opplagsforsyning 200.37M 200.37M 200.37M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kerosene er $ 190.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEROSENE er 200.37M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 952.76K.