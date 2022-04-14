Kenshi (KNS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kenshi (KNS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kenshi (KNS) Informasjon Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data. Offisiell nettside: https://kenshi.io Teknisk dokument: https://kenshi.io/docs

Kenshi (KNS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kenshi (KNS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 860.00M $ 860.00M $ 860.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M All-time high: $ 0.058945 $ 0.058945 $ 0.058945 All-Time Low: $ 0.00102435 $ 0.00102435 $ 0.00102435 Nåværende pris: $ 0.00161504 $ 0.00161504 $ 0.00161504 Lær mer om Kenshi (KNS) pris

Kenshi (KNS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kenshi (KNS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KNS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KNS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KNSs tokenomics, kan du utforske KNS tokenets livepris!

