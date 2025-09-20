Kenshi (KNS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00174448 24 timer lav $ 0.00178669 24 timer høy All Time High $ 0.058945 Laveste pris $ 0.00102435 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.75% Prisendring (7D) -2.63%

Kenshi (KNS) sanntidsprisen er $0.00176028. I løpet av de siste 24 timene har KNS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00174448 og et toppnivå på $ 0.00178669, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNS er $ 0.058945, mens den rekordlave prisen er $ 0.00102435.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.75% over 24 timer og -2.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kenshi (KNS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.51M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.76M Opplagsforsyning 860.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kenshi er $ 1.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNS er 860.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.76M.