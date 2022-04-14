Kenji (KENJI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kenji (KENJI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kenji (KENJI) Informasjon Kenji Token is an SPL-2022 token on the Solana blockchain that blends anime-inspired creativity with real-world utility. Designed to foster a transparent, community-driven ecosystem, Kenji Token features a live Web3 play-to-earn game and plans to integrate staking and NFTs for additional rewards. The project supports sustainable growth while contributing to animal and humanitarian charities, creating both functional and meaningful value for its holders. Offisiell nettside: https://www.kenjimeme.com Teknisk dokument: https://github.com/KenjiMeme/whitepaper/blob/main/KENJIwhitepapersept10.pdf Kjøp KENJI nå!

Kenji (KENJI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kenji (KENJI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.47K $ 16.47K $ 16.47K Total forsyning: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Sirkulerende forsyning: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.47K $ 16.47K $ 16.47K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kenji (KENJI) pris

Kenji (KENJI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kenji (KENJI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KENJI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KENJI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KENJIs tokenomics, kan du utforske KENJI tokenets livepris!

KENJI prisforutsigelse Vil du vite hvor KENJI kan være på vei? Vår KENJI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KENJI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!