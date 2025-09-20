Dagens Kenji livepris er 0.00000171 USD. Spor prisoppdateringer for KENJI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KENJI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kenji livepris er 0.00000171 USD. Spor prisoppdateringer for KENJI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KENJI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KENJI

KENJI Prisinformasjon

KENJI teknisk dokument

KENJI Offisiell nettside

KENJI tokenomics

KENJI Prisprognose

Kenji Logo

Kenji Pris (KENJI)

1 KENJI til USD livepris:

+2.30%1D
Kenji (KENJI) Live prisdiagram
2025-09-20

Kenji (KENJI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000165
$ 0.00000165$ 0.00000165
24 timer lav
$ 0.00000175
$ 0.00000175$ 0.00000175
24 timer høy

$ 0.00000165
$ 0.00000165$ 0.00000165

$ 0.00000175
$ 0.00000175$ 0.00000175

$ 0.00006022
$ 0.00006022$ 0.00006022

$ 0
$ 0$ 0

+3.01%

+3.02%

-0.60%

-0.60%

Kenji (KENJI) sanntidsprisen er $0.00000171. I løpet av de siste 24 timene har KENJI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000165 og et toppnivå på $ 0.00000175, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KENJI er $ 0.00006022, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KENJI endret seg med +3.01% i løpet av den siste timen, +3.02% over 24 timer og -0.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kenji (KENJI) Markedsinformasjon

$ 17.38K
$ 17.38K$ 17.38K

$ 17.38K
$ 17.38K$ 17.38K

9.99B
9.99B 9.99B

9,987,626,063.567991
9,987,626,063.567991 9,987,626,063.567991

Nåværende markedsverdi på Kenji er $ 17.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KENJI er 9.99B, med en total tilgang på 9987626063.567991. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.38K.

Kenji (KENJI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kenji til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kenji til USD ble $ -0.0000004616.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kenji til USD ble $ -0.0000001871.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kenji til USD ble $ +0.000000399176378182383.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+3.02%
30 dager$ -0.0000004616-26.99%
60 dager$ -0.0000001871-10.94%
90 dager$ +0.000000399176378182383+30.45%

Hva er Kenji (KENJI)

Kenji Token is an SPL-2022 token on the Solana blockchain that blends anime-inspired creativity with real-world utility. Designed to foster a transparent, community-driven ecosystem, Kenji Token features a live Web3 play-to-earn game and plans to integrate staking and NFTs for additional rewards. The project supports sustainable growth while contributing to animal and humanitarian charities, creating both functional and meaningful value for its holders.

Kenji (KENJI) Ressurs

Kenji Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kenji (KENJI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kenji (KENJI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kenji.

Sjekk Kenjiprisprognosen nå!

KENJI til lokale valutaer

Kenji (KENJI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kenji (KENJI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KENJI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kenji (KENJI)

Hvor mye er Kenji (KENJI) verdt i dag?
Live KENJI prisen i USD er 0.00000171 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KENJI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KENJI til USD er $ 0.00000171. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kenji?
Markedsverdien for KENJI er $ 17.38K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KENJI?
Den sirkulerende forsyningen av KENJI er 9.99B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKENJI ?
KENJI oppnådde en ATH-pris på 0.00006022 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KENJI?
KENJI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KENJI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KENJI er -- USD.
Vil KENJI gå høyere i år?
KENJI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KENJI prisprognosen for en mer grundig analyse.
2025-09-20

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.