Kenji (KENJI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00000165 24 timer høy $ 0.00000175 All Time High $ 0.00006022 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +3.01% Prisendring (1D) +3.02% Prisendring (7D) -0.60%

Kenji (KENJI) sanntidsprisen er $0.00000171. I løpet av de siste 24 timene har KENJI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000165 og et toppnivå på $ 0.00000175, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KENJI er $ 0.00006022, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KENJI endret seg med +3.01% i løpet av den siste timen, +3.02% over 24 timer og -0.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kenji (KENJI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.38K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.38K Opplagsforsyning 9.99B Total forsyning 9,987,626,063.567991

Nåværende markedsverdi på Kenji er $ 17.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KENJI er 9.99B, med en total tilgang på 9987626063.567991. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.38K.