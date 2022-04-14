Kendo AI ($REALKENDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kendo AI ($REALKENDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kendo AI ($REALKENDO) Informasjon Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle. Offisiell nettside: https://kendo.ai/ Kjøp $REALKENDO nå!

Kendo AI ($REALKENDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kendo AI ($REALKENDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.14K $ 20.14K $ 20.14K Total forsyning: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M Sirkulerende forsyning: $ 986.53M $ 986.53M $ 986.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.40K $ 20.40K $ 20.40K All-time high: $ 0.00306172 $ 0.00306172 $ 0.00306172 All-Time Low: $ 0.00001633 $ 0.00001633 $ 0.00001633 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kendo AI ($REALKENDO) pris

Kendo AI ($REALKENDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kendo AI ($REALKENDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $REALKENDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $REALKENDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $REALKENDOs tokenomics, kan du utforske $REALKENDO tokenets livepris!

