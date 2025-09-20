Kendo AI ($REALKENDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00306172$ 0.00306172 $ 0.00306172 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.24% Prisendring (7D) -2.00% Prisendring (7D) -2.00%

Kendo AI ($REALKENDO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $REALKENDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $REALKENDO er $ 0.00306172, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $REALKENDO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.24% over 24 timer og -2.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kendo AI ($REALKENDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.27K$ 20.27K $ 20.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.53K$ 20.53K $ 20.53K Opplagsforsyning 986.53M 986.53M 986.53M Total forsyning 999,162,271.247842 999,162,271.247842 999,162,271.247842

Nåværende markedsverdi på Kendo AI er $ 20.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $REALKENDO er 986.53M, med en total tilgang på 999162271.247842. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.53K.