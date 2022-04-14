Kelp Gain (AGETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kelp Gain (AGETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kelp Gain (AGETH) Informasjon KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort. Offisiell nettside: https://kelpdao.xyz/gain/ Kjøp AGETH nå!

Kelp Gain (AGETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kelp Gain (AGETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 126.95M $ 126.95M $ 126.95M Total forsyning: $ 28.68K $ 28.68K $ 28.68K Sirkulerende forsyning: $ 28.68K $ 28.68K $ 28.68K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 126.95M $ 126.95M $ 126.95M All-time high: $ 5,124.84 $ 5,124.84 $ 5,124.84 All-Time Low: $ 1,430.83 $ 1,430.83 $ 1,430.83 Nåværende pris: $ 4,453.58 $ 4,453.58 $ 4,453.58 Lær mer om Kelp Gain (AGETH) pris

Kelp Gain (AGETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kelp Gain (AGETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGETHs tokenomics, kan du utforske AGETH tokenets livepris!

