Kelp Gain (AGETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,617.11 $ 4,617.11 $ 4,617.11 24 timer lav $ 4,795.13 $ 4,795.13 $ 4,795.13 24 timer høy 24 timer lav $ 4,617.11$ 4,617.11 $ 4,617.11 24 timer høy $ 4,795.13$ 4,795.13 $ 4,795.13 All Time High $ 5,124.84$ 5,124.84 $ 5,124.84 Laveste pris $ 1,430.83$ 1,430.83 $ 1,430.83 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -3.39% Prisendring (7D) -5.22% Prisendring (7D) -5.22%

Kelp Gain (AGETH) sanntidsprisen er $4,632.4. I løpet av de siste 24 timene har AGETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,617.11 og et toppnivå på $ 4,795.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGETH er $ 5,124.84, mens den rekordlave prisen er $ 1,430.83.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGETH endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -3.39% over 24 timer og -5.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kelp Gain (AGETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 132.93M$ 132.93M $ 132.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 132.93M$ 132.93M $ 132.93M Opplagsforsyning 28.68K 28.68K 28.68K Total forsyning 28,679.53199577847 28,679.53199577847 28,679.53199577847

Nåværende markedsverdi på Kelp Gain er $ 132.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGETH er 28.68K, med en total tilgang på 28679.53199577847. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.93M.