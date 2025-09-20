Dagens Kelp Gain livepris er 4,632.4 USD. Spor prisoppdateringer for AGETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kelp Gain livepris er 4,632.4 USD. Spor prisoppdateringer for AGETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AGETH

AGETH Prisinformasjon

AGETH Offisiell nettside

AGETH tokenomics

AGETH Prisprognose

Kelp Gain Logo

Kelp Gain Pris (AGETH)

Ikke oppført

1 AGETH til USD livepris:

$4,631.62
$4,631.62$4,631.62
-3.40%1D
mexc
USD
Kelp Gain (AGETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:15:31 (UTC+8)

Kelp Gain (AGETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4,617.11
$ 4,617.11$ 4,617.11
24 timer lav
$ 4,795.13
$ 4,795.13$ 4,795.13
24 timer høy

$ 4,617.11
$ 4,617.11$ 4,617.11

$ 4,795.13
$ 4,795.13$ 4,795.13

$ 5,124.84
$ 5,124.84$ 5,124.84

$ 1,430.83
$ 1,430.83$ 1,430.83

-0.25%

-3.39%

-5.22%

-5.22%

Kelp Gain (AGETH) sanntidsprisen er $4,632.4. I løpet av de siste 24 timene har AGETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,617.11 og et toppnivå på $ 4,795.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGETH er $ 5,124.84, mens den rekordlave prisen er $ 1,430.83.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGETH endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -3.39% over 24 timer og -5.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kelp Gain (AGETH) Markedsinformasjon

$ 132.93M
$ 132.93M$ 132.93M

--
----

$ 132.93M
$ 132.93M$ 132.93M

28.68K
28.68K 28.68K

28,679.53199577847
28,679.53199577847 28,679.53199577847

Nåværende markedsverdi på Kelp Gain er $ 132.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGETH er 28.68K, med en total tilgang på 28679.53199577847. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.93M.

Kelp Gain (AGETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kelp Gain til USD ble $ -162.730517800871.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kelp Gain til USD ble $ +171.0254285600.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kelp Gain til USD ble $ +827.0371956800.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kelp Gain til USD ble $ +2,301.2163389496044.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -162.730517800871-3.39%
30 dager$ +171.0254285600+3.69%
60 dager$ +827.0371956800+17.85%
90 dager$ +2,301.2163389496044+98.71%

Hva er Kelp Gain (AGETH)

KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.

Kelp Gain (AGETH) Ressurs

Offisiell nettside

Kelp Gain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kelp Gain (AGETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kelp Gain (AGETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kelp Gain.

Sjekk Kelp Gainprisprognosen nå!

AGETH til lokale valutaer

Kelp Gain (AGETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kelp Gain (AGETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AGETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kelp Gain (AGETH)

Hvor mye er Kelp Gain (AGETH) verdt i dag?
Live AGETH prisen i USD er 4,632.4 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AGETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AGETH til USD er $ 4,632.4. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kelp Gain?
Markedsverdien for AGETH er $ 132.93M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AGETH?
Den sirkulerende forsyningen av AGETH er 28.68K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGETH ?
AGETH oppnådde en ATH-pris på 5,124.84 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AGETH?
AGETH så en ATL-pris på 1,430.83 USD.
Hva er handelsvolumet til AGETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGETH er -- USD.
Vil AGETH gå høyere i år?
AGETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:15:31 (UTC+8)

Kelp Gain (AGETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

