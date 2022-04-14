Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Informasjon rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking Offisiell nettside: https://kelpdao.xyz/restake/ Teknisk dokument: https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B Total forsyning: $ 410.74K $ 410.74K $ 410.74K Sirkulerende forsyning: $ 410.74K $ 410.74K $ 410.74K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B All-time high: $ 5,190.42 $ 5,190.42 $ 5,190.42 All-Time Low: $ 1,029.61 $ 1,029.61 $ 1,029.61 Nåværende pris: $ 4,512.43 $ 4,512.43 $ 4,512.43 Lær mer om Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) pris

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RSETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RSETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RSETHs tokenomics, kan du utforske RSETH tokenets livepris!

