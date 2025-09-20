Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,681.75 24 timer høy $ 4,854.67 All Time High $ 5,190.42 Laveste pris $ 1,029.61 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -3.24% Prisendring (7D) -5.21%

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) sanntidsprisen er $4,697.09. I løpet av de siste 24 timene har RSETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,681.75 og et toppnivå på $ 4,854.67, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RSETH er $ 5,190.42, mens den rekordlave prisen er $ 1,029.61.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RSETH endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -3.24% over 24 timer og -5.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.90B Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.90B Opplagsforsyning 403.70K Total forsyning 403,701.0881357972

Nåværende markedsverdi på Kelp DAO Restaked ETH er $ 1.90B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RSETH er 403.70K, med en total tilgang på 403701.0881357972. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.90B.