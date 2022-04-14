Kekius Maximus (KM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kekius Maximus (KM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kekius Maximus (KM) Informasjon Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies. Offisiell nettside: https://wearekek.com/ Kjøp KM nå!

Kekius Maximus (KM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kekius Maximus (KM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Total forsyning: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Sirkulerende forsyning: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M All-time high: $ 0.01153924 $ 0.01153924 $ 0.01153924 All-Time Low: $ 0.00054801 $ 0.00054801 $ 0.00054801 Nåværende pris: $ 0.00100456 $ 0.00100456 $ 0.00100456 Lær mer om Kekius Maximus (KM) pris

Kekius Maximus (KM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kekius Maximus (KM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KMs tokenomics, kan du utforske KM tokenets livepris!

KM prisforutsigelse Vil du vite hvor KM kan være på vei? Vår KM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!