Kekius Maximus (KM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00100761 $ 0.00100761 $ 0.00100761 24 timer lav $ 0.00102155 $ 0.00102155 $ 0.00102155 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00100761$ 0.00100761 $ 0.00100761 24 timer høy $ 0.00102155$ 0.00102155 $ 0.00102155 All Time High $ 0.01153924$ 0.01153924 $ 0.01153924 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +0.35% Prisendring (7D) +2.63% Prisendring (7D) +2.63%

Kekius Maximus (KM) sanntidsprisen er $0.00101199. I løpet av de siste 24 timene har KM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00100761 og et toppnivå på $ 0.00102155, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KM er $ 0.01153924, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KM endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og +2.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kekius Maximus (KM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Opplagsforsyning 999.40M 999.40M 999.40M Total forsyning 999,396,171.796011 999,396,171.796011 999,396,171.796011

Nåværende markedsverdi på Kekius Maximus er $ 1.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KM er 999.40M, med en total tilgang på 999396171.796011. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.