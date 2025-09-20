Dagens Kekius Maximus livepris er 0.00101199 USD. Spor prisoppdateringer for KM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kekius Maximus livepris er 0.00101199 USD. Spor prisoppdateringer for KM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00101199
Kekius Maximus (KM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:46:23 (UTC+8)

Kekius Maximus (KM) Prisinformasjon (USD)

Kekius Maximus (KM) sanntidsprisen er $0.00101199. I løpet av de siste 24 timene har KM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00100761 og et toppnivå på $ 0.00102155, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KM er $ 0.01153924, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KM endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og +2.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kekius Maximus (KM) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Kekius Maximus er $ 1.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KM er 999.40M, med en total tilgang på 999396171.796011. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.

Kekius Maximus (KM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kekius Maximus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kekius Maximus til USD ble $ +0.0000731129.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kekius Maximus til USD ble $ -0.0000769481.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kekius Maximus til USD ble $ -0.0002440413445856926.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.35%
30 dager$ +0.0000731129+7.22%
60 dager$ -0.0000769481-7.60%
90 dager$ -0.0002440413445856926-19.42%

Hva er Kekius Maximus (KM)

Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.

Kekius Maximus (KM) Ressurs

Offisiell nettside

Kekius Maximus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kekius Maximus (KM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kekius Maximus (KM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kekius Maximus.

Sjekk Kekius Maximusprisprognosen nå!

KM til lokale valutaer

Kekius Maximus (KM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kekius Maximus (KM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kekius Maximus (KM)

Hvor mye er Kekius Maximus (KM) verdt i dag?
Live KM prisen i USD er 0.00101199 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KM til USD er $ 0.00101199. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kekius Maximus?
Markedsverdien for KM er $ 1.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KM?
Den sirkulerende forsyningen av KM er 999.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKM ?
KM oppnådde en ATH-pris på 0.01153924 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KM?
KM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KM er -- USD.
Vil KM gå høyere i år?
KM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Kekius Maximus (KM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

