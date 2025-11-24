Kekistan pris i dag

Sanntids Kekistan (KEK) pris i dag er $ 0.00000235, med en 6.05% endring de siste 24 timene. Nåværende KEK til USD konverteringssats er $ 0.00000235 per KEK.

Kekistan rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 987,218, med en sirkulerende forsyning på 420.69B KEK. I løpet av de siste 24 timene KEK har den blitt handlet mellom $ 0.00000222(laveste) og $ 0.00000265 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00003536, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har KEK beveget seg -0.15% i løpet av den siste timen og -15.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kekistan (KEK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 987.22K$ 987.22K $ 987.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 987.22K$ 987.22K $ 987.22K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

