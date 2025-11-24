KEKE Terminal pris i dag

Sanntids KEKE Terminal (KEKE) pris i dag er --, med en 0.46% endring de siste 24 timene. Nåværende KEKE til USD konverteringssats er -- per KEKE.

KEKE Terminal rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 54,073, med en sirkulerende forsyning på 999.99M KEKE. I løpet av de siste 24 timene KEKE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.028921, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har KEKE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -14.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KEKE Terminal (KEKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.07K$ 54.07K $ 54.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.07K$ 54.07K $ 54.07K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,991,684.054151 999,991,684.054151 999,991,684.054151

