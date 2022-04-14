KEIRO (KEIRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KEIRO (KEIRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KEIRO (KEIRO) Informasjon $KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto. Offisiell nettside: https://keiro.xyz/

KEIRO (KEIRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KEIRO (KEIRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 285.99K $ 285.99K $ 285.99K Total forsyning: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Sirkulerende forsyning: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 285.99K $ 285.99K $ 285.99K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om KEIRO (KEIRO) pris

KEIRO (KEIRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KEIRO (KEIRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KEIRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KEIRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KEIROs tokenomics, kan du utforske KEIRO tokenets livepris!

