KEIRO (KEIRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001027 $ 0.00001027 $ 0.00001027 24 timer lav $ 0.00001173 $ 0.00001173 $ 0.00001173 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001027$ 0.00001027 $ 0.00001027 24 timer høy $ 0.00001173$ 0.00001173 $ 0.00001173 All Time High $ 0.00011075$ 0.00011075 $ 0.00011075 Laveste pris $ 0.00000512$ 0.00000512 $ 0.00000512 Prisendring (1H) +4.05% Prisendring (1D) +8.75% Prisendring (7D) -6.45% Prisendring (7D) -6.45%

KEIRO (KEIRO) sanntidsprisen er $0.00001117. I løpet av de siste 24 timene har KEIRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001027 og et toppnivå på $ 0.00001173, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEIRO er $ 0.00011075, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000512.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEIRO endret seg med +4.05% i løpet av den siste timen, +8.75% over 24 timer og -6.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KEIRO (KEIRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 320.67K$ 320.67K $ 320.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 320.67K$ 320.67K $ 320.67K Opplagsforsyning 28.70B 28.70B 28.70B Total forsyning 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KEIRO er $ 320.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEIRO er 28.70B, med en total tilgang på 28700000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 320.67K.