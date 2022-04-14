Keira (KEIRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Keira (KEIRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Keira (KEIRA) Informasjon Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable. Offisiell nettside: https://keira.gg/ Teknisk dokument: https://keira-ai.gitbook.io/keira-litepaper Kjøp KEIRA nå!

Keira (KEIRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Keira (KEIRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 86.99K $ 86.99K $ 86.99K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 536.49M $ 536.49M $ 536.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 162.14K $ 162.14K $ 162.14K All-time high: $ 0.00288068 $ 0.00288068 $ 0.00288068 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016214 $ 0.00016214 $ 0.00016214 Lær mer om Keira (KEIRA) pris

Keira (KEIRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Keira (KEIRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KEIRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KEIRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KEIRAs tokenomics, kan du utforske KEIRA tokenets livepris!

KEIRA prisforutsigelse Vil du vite hvor KEIRA kan være på vei? Vår KEIRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KEIRA tokenets prisforutsigelse nå!

