Keira (KEIRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00288068$ 0.00288068 $ 0.00288068 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -1.00% Prisendring (7D) -1.60% Prisendring (7D) -1.60%

Keira (KEIRA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KEIRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEIRA er $ 0.00288068, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEIRA endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -1.00% over 24 timer og -1.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Keira (KEIRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.17K$ 91.17K $ 91.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 169.93K$ 169.93K $ 169.93K Opplagsforsyning 536.49M 536.49M 536.49M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Keira er $ 91.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEIRA er 536.49M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.93K.