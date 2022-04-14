KEI Stablecoin (KEI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KEI Stablecoin (KEI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KEI Stablecoin (KEI) Informasjon Offisiell nettside: https://keikofinance.com/ Teknisk dokument: https://docs.keikofinance.com/protocol-overview/kei-stablecoin Kjøp KEI nå!

KEI Stablecoin (KEI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KEI Stablecoin (KEI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 179.79K $ 179.79K $ 179.79K Total forsyning: $ 187.47K $ 187.47K $ 187.47K Sirkulerende forsyning: $ 187.47K $ 187.47K $ 187.47K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 179.79K $ 179.79K $ 179.79K All-time high: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 All-Time Low: $ 0.942086 $ 0.942086 $ 0.942086 Nåværende pris: $ 0.959011 $ 0.959011 $ 0.959011 Lær mer om KEI Stablecoin (KEI) pris

KEI Stablecoin (KEI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KEI Stablecoin (KEI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KEI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KEI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KEIs tokenomics, kan du utforske KEI tokenets livepris!

