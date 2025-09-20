Dagens KEI Stablecoin livepris er 0.98698 USD. Spor prisoppdateringer for KEI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KEI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KEI Stablecoin livepris er 0.98698 USD. Spor prisoppdateringer for KEI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KEI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KEI

KEI Prisinformasjon

KEI teknisk dokument

KEI Offisiell nettside

KEI tokenomics

KEI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

KEI Stablecoin Logo

KEI Stablecoin Pris (KEI)

Ikke oppført

1 KEI til USD livepris:

$0.98698
$0.98698$0.98698
+0.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
KEI Stablecoin (KEI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:46:17 (UTC+8)

KEI Stablecoin (KEI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.976217
$ 0.976217$ 0.976217
24 timer lav
$ 0.99182
$ 0.99182$ 0.99182
24 timer høy

$ 0.976217
$ 0.976217$ 0.976217

$ 0.99182
$ 0.99182$ 0.99182

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 0.946952
$ 0.946952$ 0.946952

+0.60%

+0.28%

+0.33%

+0.33%

KEI Stablecoin (KEI) sanntidsprisen er $0.98698. I løpet av de siste 24 timene har KEI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.976217 og et toppnivå på $ 0.99182, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEI er $ 1.052, mens den rekordlave prisen er $ 0.946952.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEI endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og +0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KEI Stablecoin (KEI) Markedsinformasjon

$ 185.01K
$ 185.01K$ 185.01K

--
----

$ 185.01K
$ 185.01K$ 185.01K

188.09K
188.09K 188.09K

188,089.5383397722
188,089.5383397722 188,089.5383397722

Nåværende markedsverdi på KEI Stablecoin er $ 185.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEI er 188.09K, med en total tilgang på 188089.5383397722. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 185.01K.

KEI Stablecoin (KEI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KEI Stablecoin til USD ble $ +0.00271235.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KEI Stablecoin til USD ble $ -0.0115504295.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KEI Stablecoin til USD ble $ +0.0035992199.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KEI Stablecoin til USD ble $ -0.0060237345331136.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00271235+0.28%
30 dager$ -0.0115504295-1.17%
60 dager$ +0.0035992199+0.36%
90 dager$ -0.0060237345331136-0.60%

Hva er KEI Stablecoin (KEI)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

KEI Stablecoin (KEI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

KEI Stablecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KEI Stablecoin (KEI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KEI Stablecoin (KEI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KEI Stablecoin.

Sjekk KEI Stablecoinprisprognosen nå!

KEI til lokale valutaer

KEI Stablecoin (KEI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KEI Stablecoin (KEI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KEI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KEI Stablecoin (KEI)

Hvor mye er KEI Stablecoin (KEI) verdt i dag?
Live KEI prisen i USD er 0.98698 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KEI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KEI til USD er $ 0.98698. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KEI Stablecoin?
Markedsverdien for KEI er $ 185.01K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KEI?
Den sirkulerende forsyningen av KEI er 188.09K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKEI ?
KEI oppnådde en ATH-pris på 1.052 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KEI?
KEI så en ATL-pris på 0.946952 USD.
Hva er handelsvolumet til KEI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KEI er -- USD.
Vil KEI gå høyere i år?
KEI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KEI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:46:17 (UTC+8)

KEI Stablecoin (KEI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.