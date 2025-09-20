KEI Stablecoin (KEI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.976217 $ 0.976217 $ 0.976217 24 timer lav $ 0.99182 $ 0.99182 $ 0.99182 24 timer høy 24 timer lav $ 0.976217$ 0.976217 $ 0.976217 24 timer høy $ 0.99182$ 0.99182 $ 0.99182 All Time High $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Laveste pris $ 0.946952$ 0.946952 $ 0.946952 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) +0.28% Prisendring (7D) +0.33% Prisendring (7D) +0.33%

KEI Stablecoin (KEI) sanntidsprisen er $0.98698. I løpet av de siste 24 timene har KEI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.976217 og et toppnivå på $ 0.99182, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEI er $ 1.052, mens den rekordlave prisen er $ 0.946952.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEI endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og +0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KEI Stablecoin (KEI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 185.01K$ 185.01K $ 185.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 185.01K$ 185.01K $ 185.01K Opplagsforsyning 188.09K 188.09K 188.09K Total forsyning 188,089.5383397722 188,089.5383397722 188,089.5383397722

Nåværende markedsverdi på KEI Stablecoin er $ 185.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEI er 188.09K, med en total tilgang på 188089.5383397722. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 185.01K.