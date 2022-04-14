Keeshond (KEE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Keeshond (KEE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Keeshond (KEE) Informasjon Kee is a pure, community-run, decentralized memecoin - no hidden agendas, no central control. In an era where many projects are plagued by manipulation and deception, Kee stands as a return to the original vision: a token that belongs entirely to its holders. There are no team allocations, no private sales, no backroom deals - just a fair, transparent ecosystem where the community drives the future. Offisiell nettside: https://www.kee.dog/

Keeshond (KEE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Keeshond (KEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.48K $ 37.48K $ 37.48K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 9.55B $ 9.55B $ 9.55B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.24K $ 39.24K $ 39.24K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Keeshond (KEE) pris

Keeshond (KEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Keeshond (KEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KEEs tokenomics, kan du utforske KEE tokenets livepris!

KEE prisforutsigelse Vil du vite hvor KEE kan være på vei? Vår KEE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KEE tokenets prisforutsigelse nå!

