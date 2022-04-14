Keefer Bunny (KFR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Keefer Bunny (KFR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Keefer Bunny (KFR) Informasjon Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚 Offisiell nettside: https://keeferbunny420.carrd.co/ Kjøp KFR nå!

Keefer Bunny (KFR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Keefer Bunny (KFR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 186.00K $ 186.00K $ 186.00K Total forsyning: $ 930.34M $ 930.34M $ 930.34M Sirkulerende forsyning: $ 930.34M $ 930.34M $ 930.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 186.00K $ 186.00K $ 186.00K All-time high: $ 0.00192059 $ 0.00192059 $ 0.00192059 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019992 $ 0.00019992 $ 0.00019992 Lær mer om Keefer Bunny (KFR) pris

Keefer Bunny (KFR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Keefer Bunny (KFR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KFR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KFR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KFRs tokenomics, kan du utforske KFR tokenets livepris!

