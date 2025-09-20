Keefer Bunny (KFR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00192059 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -5.00% Prisendring (7D) -17.62%

Keefer Bunny (KFR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KFR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KFR er $ 0.00192059, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KFR endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -5.00% over 24 timer og -17.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Keefer Bunny (KFR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 210.52K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 210.52K Opplagsforsyning 930.37M Total forsyning 930,367,291.0126376

Nåværende markedsverdi på Keefer Bunny er $ 210.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KFR er 930.37M, med en total tilgang på 930367291.0126376. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 210.52K.