Kawz (KAWZ) Informasjon Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Kawz, the founder of the app.

Kawz (KAWZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kawz (KAWZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 426.38K $ 426.38K $ 426.38K Total forsyning: $ 94.23K $ 94.23K $ 94.23K Sirkulerende forsyning: $ 94.23K $ 94.23K $ 94.23K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 426.38K $ 426.38K $ 426.38K All-time high: $ 20.47 $ 20.47 $ 20.47 All-Time Low: $ 4.46 $ 4.46 $ 4.46 Nåværende pris: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 Lær mer om Kawz (KAWZ) pris

Kawz (KAWZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kawz (KAWZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAWZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAWZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAWZs tokenomics, kan du utforske KAWZ tokenets livepris!

KAWZ prisforutsigelse Vil du vite hvor KAWZ kan være på vei? Vår KAWZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

