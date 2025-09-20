Kawz (KAWZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 24 timer lav $ 5.79 $ 5.79 $ 5.79 24 timer høy 24 timer lav $ 4.55$ 4.55 $ 4.55 24 timer høy $ 5.79$ 5.79 $ 5.79 All Time High $ 20.47$ 20.47 $ 20.47 Laveste pris $ 4.46$ 4.46 $ 4.46 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) +2.23% Prisendring (7D) -2.56% Prisendring (7D) -2.56%

Kawz (KAWZ) sanntidsprisen er $4.91. I løpet av de siste 24 timene har KAWZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.55 og et toppnivå på $ 5.79, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAWZ er $ 20.47, mens den rekordlave prisen er $ 4.46.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAWZ endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, +2.23% over 24 timer og -2.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kawz (KAWZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 462.23K$ 462.23K $ 462.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 462.23K$ 462.23K $ 462.23K Opplagsforsyning 94.23K 94.23K 94.23K Total forsyning 94,230.220159 94,230.220159 94,230.220159

Nåværende markedsverdi på Kawz er $ 462.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAWZ er 94.23K, med en total tilgang på 94230.220159. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 462.23K.