Kavari pris i dag

Sanntids Kavari (KAVR) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende KAVR til USD konverteringssats er -- per KAVR.

Kavari rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,689.57, med en sirkulerende forsyning på 65.00M KAVR. I løpet av de siste 24 timene KAVR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00405396, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har KAVR beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kavari (KAVR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Opplagsforsyning 65.00M 65.00M 65.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kavari er $ 9.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAVR er 65.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.91K.