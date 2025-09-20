Kava Swap (SWP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Kava Swap (SWP) sanntidsprisen er $0.0019511. I løpet av de siste 24 timene har SWP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWP er $ 3.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kava Swap (SWP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 487.78K$ 487.78K $ 487.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 487.78K$ 487.78K $ 487.78K Opplagsforsyning 250.00M 250.00M 250.00M Total forsyning 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kava Swap er $ 487.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWP er 250.00M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 487.78K.