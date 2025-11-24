Hva er HARD

Kava Lend (HARD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kava Lend (HARD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kava Lend (HARD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kava Lend (HARD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 402.68K $ 402.68K $ 402.68K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 134.79M $ 134.79M $ 134.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 597.49K $ 597.49K $ 597.49K All-time high: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 All-Time Low: $ 0.00206758 $ 0.00206758 $ 0.00206758 Nåværende pris: $ 0.00298743 $ 0.00298743 $ 0.00298743 Lær mer om Kava Lend (HARD) pris Kjøp HARD nå!

Kava Lend (HARD) Informasjon Offisiell nettside: https://kava.io/lend

Kava Lend (HARD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kava Lend (HARD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HARD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HARD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HARDs tokenomics, kan du utforske HARD tokenets livepris!

HARD prisforutsigelse Vil du vite hvor HARD kan være på vei? Vår HARD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HARD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!