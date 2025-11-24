Kava Lend pris i dag

Sanntids Kava Lend (HARD) pris i dag er $ 0.00297103, med en 3.72% endring de siste 24 timene. Nåværende HARD til USD konverteringssats er $ 0.00297103 per HARD.

Kava Lend rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 400,470, med en sirkulerende forsyning på 134.79M HARD. I løpet av de siste 24 timene HARD har den blitt handlet mellom $ 0.00291893(laveste) og $ 0.00324619 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.97, mens tidenes laveste notering var $ 0.00206758.

Kortsiktig har HARD beveget seg -0.36% i løpet av den siste timen og -32.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kava Lend (HARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 400.47K$ 400.47K $ 400.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 594.21K$ 594.21K $ 594.21K Opplagsforsyning 134.79M 134.79M 134.79M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

