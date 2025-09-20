Kattana (KTN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01947237 24 timer høy $ 0.02155197 All Time High $ 34.36 Laveste pris $ 0.01174946 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -1.70% Prisendring (7D) -4.48%

Kattana (KTN) sanntidsprisen er $0.02009109. I løpet av de siste 24 timene har KTN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01947237 og et toppnivå på $ 0.02155197, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KTN er $ 34.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.01174946.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KTN endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -1.70% over 24 timer og -4.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kattana (KTN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.87K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 200.92K Opplagsforsyning 2.48M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kattana er $ 49.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KTN er 2.48M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 200.92K.