Kassandra (KACY) Informasjon Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land Offisiell nettside: https://kassandra.finance/

Kassandra (KACY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kassandra (KACY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.59K $ 12.59K $ 12.59K Total forsyning: $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M Sirkulerende forsyning: $ 5.91M $ 5.91M $ 5.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.44K $ 20.44K $ 20.44K All-time high: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0021288 $ 0.0021288 $ 0.0021288 Lær mer om Kassandra (KACY) pris

Kassandra (KACY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kassandra (KACY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KACY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KACY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KACYs tokenomics, kan du utforske KACY tokenets livepris!

KACY prisforutsigelse Vil du vite hvor KACY kan være på vei? Vår KACY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KACY tokenets prisforutsigelse nå!

