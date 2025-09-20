Kassandra (KACY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00228538 24 timer lav $ 0.00229623 24 timer høy All Time High $ 2.98 Laveste pris $ 0.00098834 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) +2.13%

Kassandra (KACY) sanntidsprisen er $0.00229582. I løpet av de siste 24 timene har KACY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00228538 og et toppnivå på $ 0.00229623, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KACY er $ 2.98, mens den rekordlave prisen er $ 0.00098834.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KACY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og +2.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kassandra (KACY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.58K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.04K Opplagsforsyning 5.91M Total forsyning 9,600,000.0

Nåværende markedsverdi på Kassandra er $ 13.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KACY er 5.91M, med en total tilgang på 9600000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.04K.