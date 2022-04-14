Kaspa DAO (KDAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kaspa DAO (KDAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kaspa DAO (KDAO) Informasjon Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.

Token Projects: Memecoins and other creative tokens.

Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress. Offisiell nettside: https://kaspadao.org/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1_YD1qVKYI1Q36YdjbtjphTv6qPDo4d-M/view?usp=sharing

Kaspa DAO (KDAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kaspa DAO (KDAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 154.78K $ 154.78K $ 154.78K Total forsyning: $ 150.00B $ 150.00B $ 150.00B Sirkulerende forsyning: $ 150.00B $ 150.00B $ 150.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 154.78K $ 154.78K $ 154.78K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kaspa DAO (KDAO) pris

Kaspa DAO (KDAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kaspa DAO (KDAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KDAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KDAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KDAOs tokenomics, kan du utforske KDAO tokenets livepris!

