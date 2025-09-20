Dagens Kaspa DAO livepris er 0.00000115 USD. Spor prisoppdateringer for KDAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KDAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kaspa DAO livepris er 0.00000115 USD. Spor prisoppdateringer for KDAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KDAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KDAO

KDAO Prisinformasjon

KDAO teknisk dokument

KDAO Offisiell nettside

KDAO tokenomics

KDAO Prisprognose

Kaspa DAO Logo

Kaspa DAO Pris (KDAO)

Ikke oppført

1 KDAO til USD livepris:

--
----
+5.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Kaspa DAO (KDAO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:06:37 (UTC+8)

Kaspa DAO (KDAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000105
$ 0.00000105$ 0.00000105
24 timer lav
$ 0.00000141
$ 0.00000141$ 0.00000141
24 timer høy

$ 0.00000105
$ 0.00000105$ 0.00000105

$ 0.00000141
$ 0.00000141$ 0.00000141

$ 0.00001968
$ 0.00001968$ 0.00001968

$ 0
$ 0$ 0

+8.67%

+5.85%

+3.46%

+3.46%

Kaspa DAO (KDAO) sanntidsprisen er $0.00000115. I løpet av de siste 24 timene har KDAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000105 og et toppnivå på $ 0.00000141, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KDAO er $ 0.00001968, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KDAO endret seg med +8.67% i løpet av den siste timen, +5.85% over 24 timer og +3.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kaspa DAO (KDAO) Markedsinformasjon

$ 179.23K
$ 179.23K$ 179.23K

--
----

$ 179.23K
$ 179.23K$ 179.23K

150.00B
150.00B 150.00B

150,000,000,000.0
150,000,000,000.0 150,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kaspa DAO er $ 179.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KDAO er 150.00B, med en total tilgang på 150000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 179.23K.

Kaspa DAO (KDAO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kaspa DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kaspa DAO til USD ble $ -0.0000005085.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kaspa DAO til USD ble $ -0.0000007020.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kaspa DAO til USD ble $ -0.000000972660889853566.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+5.85%
30 dager$ -0.0000005085-44.22%
60 dager$ -0.0000007020-61.05%
90 dager$ -0.000000972660889853566-45.82%

Hva er Kaspa DAO (KDAO)

Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: - Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc. - Token Projects: Memecoins and other creative tokens. - Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.

Kaspa DAO (KDAO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Kaspa DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kaspa DAO (KDAO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kaspa DAO (KDAO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kaspa DAO.

Sjekk Kaspa DAOprisprognosen nå!

KDAO til lokale valutaer

Kaspa DAO (KDAO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kaspa DAO (KDAO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KDAO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kaspa DAO (KDAO)

Hvor mye er Kaspa DAO (KDAO) verdt i dag?
Live KDAO prisen i USD er 0.00000115 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KDAO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KDAO til USD er $ 0.00000115. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kaspa DAO?
Markedsverdien for KDAO er $ 179.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KDAO?
Den sirkulerende forsyningen av KDAO er 150.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKDAO ?
KDAO oppnådde en ATH-pris på 0.00001968 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KDAO?
KDAO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KDAO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KDAO er -- USD.
Vil KDAO gå høyere i år?
KDAO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KDAO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:06:37 (UTC+8)

Kaspa DAO (KDAO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

