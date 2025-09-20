Kaspa DAO (KDAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000105 $ 0.00000105 $ 0.00000105 24 timer lav $ 0.00000141 $ 0.00000141 $ 0.00000141 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000105$ 0.00000105 $ 0.00000105 24 timer høy $ 0.00000141$ 0.00000141 $ 0.00000141 All Time High $ 0.00001968$ 0.00001968 $ 0.00001968 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +8.67% Prisendring (1D) +5.85% Prisendring (7D) +3.46% Prisendring (7D) +3.46%

Kaspa DAO (KDAO) sanntidsprisen er $0.00000115. I løpet av de siste 24 timene har KDAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000105 og et toppnivå på $ 0.00000141, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KDAO er $ 0.00001968, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KDAO endret seg med +8.67% i løpet av den siste timen, +5.85% over 24 timer og +3.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kaspa DAO (KDAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 179.23K$ 179.23K $ 179.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 179.23K$ 179.23K $ 179.23K Opplagsforsyning 150.00B 150.00B 150.00B Total forsyning 150,000,000,000.0 150,000,000,000.0 150,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kaspa DAO er $ 179.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KDAO er 150.00B, med en total tilgang på 150000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 179.23K.