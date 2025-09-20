KarenCoin (KAREN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.57% Prisendring (7D) +11.21% Prisendring (7D) +11.21%

KarenCoin (KAREN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KAREN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAREN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAREN endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.57% over 24 timer og +11.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KarenCoin (KAREN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Fullt utvannet markedsverdi $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Nåværende markedsverdi på KarenCoin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.35. Den sirkulerende forsyningen på KAREN er 0.00, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.41M.