KAREN ONCHAIN pris i dag

Sanntids KAREN ONCHAIN (KAREN) pris i dag er --, med en 4.45% endring de siste 24 timene. Nåværende KAREN til USD konverteringssats er -- per KAREN.

KAREN ONCHAIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 30,268, med en sirkulerende forsyning på 93.96B KAREN. I løpet av de siste 24 timene KAREN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000128, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har KAREN beveget seg +0.52% i løpet av den siste timen og -14.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Opplagsforsyning 93.96B 93.96B 93.96B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

