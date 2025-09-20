Karen (KAREN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00353567$ 0.00353567 $ 0.00353567 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) -2.28% Prisendring (7D) -2.28%

Karen (KAREN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KAREN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAREN er $ 0.00353567, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAREN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og -2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Karen (KAREN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 5.89$ 5.89 $ 5.89 Fullt utvannet markedsverdi $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Karen er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.89. Den sirkulerende forsyningen på KAREN er 0.00, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.87K.