Sanntids KardiaChain (KAI) pris i dag er $ 0.00022444, med en 68.64% endring de siste 24 timene. Nåværende KAI til USD konverteringssats er $ 0.00022444 per KAI.

KardiaChain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,071,685, med en sirkulerende forsyning på 4.78B KAI. I løpet av de siste 24 timene KAI har den blitt handlet mellom $ 0.00021961(laveste) og $ 0.0007256 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.160205, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001683.

Kortsiktig har KAI beveget seg +0.44% i løpet av den siste timen og -71.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KardiaChain (KAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Opplagsforsyning 4.78B 4.78B 4.78B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

